Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın, Kırşehir, Yozgat ve Giresun çevrelerinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'A ÖNCE YAĞMUR SONRA GÜNEŞ

Balkanlar'dan gelen yağışlı hava sistemi Marmara'da etkili olacak. İstanbul'da da bugün sağanak yağmur bekleniyor. Ancak yağmur geçişinin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul yeniden bahara kavuşacak. Yarından itibaren sıcaklıkların kademeli olarak 1-2 derece yükselmesi ve gökyüzünün açık olması bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 15 dereceyi geçecek.

İşte İstanbul'un 5 günlük hava tahmini: