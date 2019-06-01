Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumunu paylaştı. Özellikle bayramı çeşitli etkinliklerle geçirecek olan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirdeki hava durumunu merak ediyordu. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara'da bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü Edirne, Kırklareli'de sabah ve öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya'da ise öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 25 ile 29 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü Kocaeli ve Sakarya'da öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 30 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramın 2. ve 3. günleri ise Marmara Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 25 ile 30 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayram süresince İstanbul’da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 26 ile 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 31 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ramazan bayramının ilk gününde ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, ikinci ve üçüncü günün de ise bölge bölge bulutlu ve yağışlı olması bekleniyor.