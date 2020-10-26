Türkiye Meteoroloji'den İzmir, Manisa, Düzce ve Zonguldak için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İzmir, Manisa, Düzce ve Zonguldak için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İzmir, Manisa, Düzce ve Zonguldak için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

26 Ekim 2020, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

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Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

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