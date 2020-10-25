Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Bugün (26 Ekim Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AA







