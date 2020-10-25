Meteoroloji'den İzmir ve Manisa için sağanak uyarısı
İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
25 Ekim 2020, Pazar 18:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Bugün (26 Ekim Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca bu sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AA