Meteoroloji'den kar uyarısı

Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor

26 Şubat 2019, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak’ın doğusu ile Van ve Muş’un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

ANKARA (AA)

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