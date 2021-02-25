25 Şubat 2021 tarihine ait hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji'nden gelen açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sinop çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyıları, Kastamonu’nun kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevreleri ile Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL 25 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Bursa kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 16°C

Parçalı zamanla az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C

Parçalı zamanla az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR 5°C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA 4°C, 15°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C

Az bulutlu

HATAY 2°C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA -1°C, 11°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 11°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Az bulutlu

KONYA 1°C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 10°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 13°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 10°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 10°C

Parçalı zamanla az bulutlu

RİZE 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -12°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -10°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 2°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Az bulutlu



