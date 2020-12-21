Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 21 Aralık hava durumu tahminleri
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da bazı illerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte 21 Aralık il il hava durumu tahmini...
21 Aralık 2020, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Aralık 2020 günü Pazartesi günü hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji raporuna göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
21 Aralık 2020 Pazartesi meteoroloji hava durumu
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgelerimizde hava
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı Geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinde çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu