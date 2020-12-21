Türkiye Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 21 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 21 Aralık hava durumu tahminleri

Türkiye

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 21 Aralık hava durumu tahminleri

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da bazı illerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte 21 Aralık il il hava durumu tahmini...

21 Aralık 2020, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Aralık 2020 günü Pazartesi günü hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji raporuna göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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21 Aralık 2020 Pazartesi meteoroloji hava durumu

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimizde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı Geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinde çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

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