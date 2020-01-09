Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 7

İzmir: Az bulutlu ve açık 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu ve açık 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8