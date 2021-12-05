Türkiye Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat…

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat…

Türkiye

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat…

Hava durumu ile ilgili gelen son dakika haberine göre bazı bölgelerde bugün sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve Ankara’da bugün çok bulutlu bir hava hakim olsa da Meteoroloji uyardı. İşte 5 Aralık hava durumu ile ilgili gelen son bilgiler…

05 Aralık 2021, Pazar 10:03 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Ege'nin güney ve doğu, Akdeniz'in batı kesimleri ve Eskişehir'in güney, Konya'nın batı, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey çevreleri ile Ordu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz'de görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 9

DOĞU ANADOLU’YA KAR YAĞIŞI UYARISI

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, (Pazartesi) gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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