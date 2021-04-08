Meteoroloji, bugünden itibaren yurdun batı kesiminde, özellikle Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’da çok sert sıcaklık düşüşleri olacağını açıkladı.

Dün 20 dereceleri gören İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar inecek. Yine dün 20 derece olan Ankara’da ise bugünkü sıcaklığın 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Batı kesiminde kuvvetli rüzgârın yanı sıra gök gürültülü yağış da zaman zaman etkili olacak. Uzmanlar, rüzgârın Marmara’da fırtınaya da dönüşebileceği uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün kuvvetli yağış geçişlerinin etkili olabileceği belirtildi.





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İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olanlar yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle şemsiyeler ters döndü.

KAR DÖNÜYOR

Meteoroloji, Bursa’da da yine sert sıcaklık düşüşü yaşanacağını, Uludağ’da ise kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Cuma, cumartesi, pazar günleri İç Anadolu’da da yer yer kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Bursa, İç Ege ve İç Anadolu’da soba zehirlenmelerine karşı tedbir alınması da istendi. Doğu Anadolu’da ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın saatteki hızının 70 kilometreyi bulacağı tahmin ediliyor. Hafta başından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek.







