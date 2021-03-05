Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara 5 Mart 2021 hava durumu
Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusuna çığ uyarısı yapıldı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il 5 Mart 2021 hava durumu raporu...
05 Mart 2021, Cuma 09:45 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Özellikle çalışanların her gün düzenli olarak baktığı hava durumuna göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bitlis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 5 Mart 2021 Cuma hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri il geneli, Van’ın güney ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara’da sabah saatlerinde yer yer ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
ADANA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 16°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 18°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney, Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -11°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yoğun olması bekleniyor.
KARS -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
SİİRT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 19°C
Parçalı, zamanla az bulutlu