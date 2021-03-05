Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Özellikle çalışanların her gün düzenli olarak baktığı hava durumuna göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bitlis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 5 Mart 2021 Cuma hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Van’ın güneyi, Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri il geneli, Van’ın güney ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara’da sabah saatlerinde yer yer ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 16°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ADANA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 16°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 18°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkâri ve Van çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney, Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ -1°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

KARS -9°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

SİİRT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 19°C

Parçalı, zamanla az bulutlu