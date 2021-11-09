Türkiye Meteoroloji'den Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin hava durumu uyarısına göre, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtına perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

09 Kasım 2021, Salı 16:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İhtimaldir
Rauf Tamer
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Öğrenci servis aracı dereye düştü: Çok sayıda yaralı var