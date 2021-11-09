Meteoroloji'den Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin hava durumu uyarısına göre, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor. Fırtına perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.
09 Kasım 2021, Salı 16:01 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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