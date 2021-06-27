Türkiye Meteoroloji’den korkutan harita! Resmen ‘yandık!’

Meteoroloji’den korkutan harita! Resmen ‘yandık!’

Türkiye

Meteoroloji’den korkutan harita! Resmen ‘yandık!’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış ve sıcaklık analizini açıkladı. Buna göre, geçen ay ‘son 50 yılın en sıcak mayıs ayı’ oldu. Yağışlar yüzde 66 azaldı. Haritalarda, Türkiye’nin büyük bir bölümü ‘olağanüstü kurak’, ‘çok şiddetli kurak’, ‘şiddetli kurak’ olarak gösterildi.

27 Haziran 2021, Pazar 07:50 Son Güncelleme:
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Ciddi ölçülerde yağışların azaldığı, sıcaklıkların da arttığını gösteren raporlar ve haritalara göre, 2021 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu’nda Türkiye geneli mayıs ayı yağışı 21.6 mm ölçüldü. Normali (1981-2010) 49.3 mm ve 2020 yılı mayıs ayında 63.2 mm olan yağışlarda normaline göre yüzde 56, geçen yıla göre yüzde 66 azalma olduğu açıklandı. Mayıs ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 97 mm ile Düzce’de, en az yağış 0.5 mm ile Muğla’da, normaline göre de en fazla azalma yüzde 98 ile yine Muğla’da oldu.

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KORKUTAN HARİTALAR

Türkiye’nin geçen yıl olduğu gibi bu yılın hem geçen aylarda hem de mayıs ayına ilişkin kuraklık SPI ve PNI metotlarına göre hazırlanan haritalarda, ‘olağanüstü kurak’, ‘çok şiddetli kurak’, ‘şiddetli kurak’ olarak gösterilen bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) haritasına göre Marmara’nın bir bölümü, Batı ve Orta Karadeniz ile Iğdır civarları harici bölgeler ‘şiddetli kurak’ olarak gösterildi. Son üç aylık Standart Yağış İndeksi (SPI) haritasında ise Muğla, Denizli- Burdur, Niğde, Elazığ- Malatya- Tunceli, Diyarbakır- Şanlıurfa-Mardin, Çankırı, Kars, Bayburt ve Van ‘olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kurak’ olarak görülüyor.

NORMALLERİN ÜZERİNDE

2021 Yılı Mayıs Ayı Ortalama Sıcaklıkları Raporu’na göre ise son 50 yılın en sıcak mayıs ayı yaşandı. Kırklareli, Çorlu, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Antakya, Elmalı, Erdemli, Ordu, Rize, Hopa, Bolu, Karabük, Ünye, Boyabat ve Nallıhan’da mevsim normallerinde, diğer tüm bölgelerde ise üzerinde sıcaklık görüldü. Sadece Samandağ’da mevsim normalleri altına indi. Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16.7 derece iken, bu yıl 19.3 derece oldu. En yüksek sıcaklık ise 44.3 derece ile Ceylanpınar’da tespit edildi. 44.3 derece mayıs ayında Türkiye’de ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Önceki yılların ortalaması bu şekildeydi...


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