Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların bugün bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

DERE TAŞTI

Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi. Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor. Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi. Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Vali Atay, " Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu. Ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

Sağanak nedeniyle 3 gün önce derelerin taşması nedeniyle sel oluşan Demiraçma ve Alandere mahallelerinde, sağanağın etkisini sürdürmesi, yeniden derelerin taşmasına neden oldu. Bazı tarım arazileri su altında kaldı, yollarda su birikintileri oluştu ve bazı evleri de su bastı. Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı. Ekipler risk taşıyan bölgelere kamyonlarla kaya parçaları döktü. Öte yandan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi. Meteoroloji yetkilileri, yağışın ve sisin devam edeceğini bildirdi.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji tarafından 7-13 Temmuz tarihleri arası için açıklanan hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Başta Marmara Bölgesi olmak üzere Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz hariç sağanak yağış etkili olacak.

Perşembe günü sağanak yağış Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Artvin, Ardahan, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Düzce'de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü sağanak yağış yurdun kuzeyinde ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürecek. Güney'de ise hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak.

Cumartesi günü sağanak yağış İstanbul'u terk ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü ise sağanak yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş olacak. Düzce, Bolu, Karabük, Karabük, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'da sağanak yağış etkili olacak.



