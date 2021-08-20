Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.
20 Ağustos 2021, Cuma 00:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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