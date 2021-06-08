Meteoroloji, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Antalya, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Niğde’nin güney ve doğu, Erzurum’un doğu, Kars’ın güney ve Ağrı’nın batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla İç Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kütahya çevreleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren İç Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz’in çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin, zamanla bölgenin kuzey ve batısı, Kayseri çevreleri ile Niğde’nin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un doğu, Kars’ın güney ve Ağrı’nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık