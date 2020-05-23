Türkiye Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 21:16 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

AA

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