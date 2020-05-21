Türkiye Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kastamonu ve Sinop’ta, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

21 Mayıs 2020, Perşembe 21:56 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer saatte 80 kilometre hızla eseceği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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