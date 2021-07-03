Türkiye Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Kırıkkale çevrelerinde bugün akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale çevrelerinde bugün akşam saatlerinde öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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