Haziran'ın son haftalarına yaklaşırken yurtta yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Herkes yağışların yurdu ne zaman terk edeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan 5 günlük hava raporu tahminine göre; yurtta kuvvetli yağışlar yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

Bugün (Cumartesi) Marmara kıyıları ve Karadeniz'in batısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Pazar günü bu yağışlar iç kesimlerde de etkisi artırarak Ege'ye ulaşacak. İstanbul'da ve Ankara'da yağışlar sürerken, Manisa ve çevre illerde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Pazartesi günü yurdun batısında yağışlar devam ediyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 27 derece en düşük sıcaklık ise 19 derece olarak öngörülüyor.

Salı günü yağışlar Marmara'yı terk ediyor. İstanbul ve çevre illerinde güneş yüzünü tekrar gösterecek. Ankara ve çevre illerde yağış devam edecek. Başkent'te en yüksek sıcaklık 27 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece olarak öngörülüyor.

Çarşamba günü Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Rize, Arvtin ve Ardahan'da yağış gözükecek. Diğer illerde ise güneş yüzünü gösterecek.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA

Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, etkili oldu. Bölgedeki kuvvetli yağış nedeniyle caddeler su altında kaldı. Sokaktaki birçok kişi zor anlar yaşadı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ise söz konusu bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini bildirdi.

SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU

Kuvvetli yağış tramvay seferlerini de etkiledi. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre; yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre;

Bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.