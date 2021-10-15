Türkiye Meteorolojiden kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

15 Ekim 2021, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trakya´da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Karikatür gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye 'Yeşil dönüşüme' liderlik eden ülke olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Valilik yeni düzenlemeyi duyurdu! 18 yaşından küçüklere yasaklandı