Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yerel kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2),Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı:

Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bursa 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Edirne 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 35°C

Az bulutlu ve açık

Kütahya 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa 37°C

Adana 38°C

Az bulutlu ve açık

Antalya 36°C

Az bulutlu ve açık

Burdur 32°C

Az bulutlu ve açık

Ankara 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Amasya 30°C

Parçalı çok bulutlu

Rize 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Samsun 29°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Erzurum 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kars 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 32°C

Az bulutlu

Siirt 31°C

Parçalı bulutlu







