Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerde sağanak yağış beklediği belirtildi. Açıklamaya göre doğu Karadeniz'in doğusunda, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Öte yandan yarın öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışlar nedeniyle çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
02 Ekim 2021, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara göre, bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda, Trabzon'un doğusu, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde Sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Söz konusu yağışların etkisini pazartesi gününün ilk saatlerinde yitirmesi bekleniyor.
Öte yandan yarın öğleden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in güneyi ve Ardahan çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bu yağışların ise yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE DOLU UYARISI
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Siirt geneli ve Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 kilometre/saat) öngörülüyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.