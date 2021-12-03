Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Trakya, Kırklareli...
Meteoroloji, Trakya'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Hayrabolu ilçelerinde yağışlar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olacak. Kırklareli'ne de sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte MGM'nin son dakika uyarıları...
03 Aralık 2021, Cuma 15:27 Son Güncelleme:
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Şarköy, Hayrabolu) bu akşam saatlerinden itibaren, Kırklareli çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
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