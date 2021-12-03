Türkiye Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Trakya, Kırklareli...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Trakya, Kırklareli...

Türkiye

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Trakya, Kırklareli...

Meteoroloji, Trakya'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Tekirdağ'ın Malkara, Şarköy, Hayrabolu ilçelerinde yağışlar akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olacak. Kırklareli'ne de sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte MGM'nin son dakika uyarıları...

03 Aralık 2021, Cuma 15:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Şarköy, Hayrabolu) bu akşam saatlerinden itibaren, Kırklareli çevrelerinde ise gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
10 yıl önce/sonra
Rauf Tamer
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Musa Orhan tutuklandı mı, ne kadar ceza aldı? Musa Orhan kimdir?