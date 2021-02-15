Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı
Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.
15 Şubat 2021, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.
Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AA
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