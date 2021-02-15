Türkiye Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için don uyarısı

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

15 Şubat 2021, Pazartesi 18:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.

Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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