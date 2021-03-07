Meteoroloji açıklamasında, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan bölgede bugün ve yarın don etkisi görüleceği belirtilerek bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don riski beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere vatandaşların buzlanma ve don etkisine karşı tedbirli olmaları istendi.

AA



