Türkiye Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Mevsim normallerinin üzerinde...

Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Mevsim normallerinin üzerinde...

Türkiye

Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı! Mevsim normallerinin üzerinde...

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü belirtildi.

27 Ağustos 2021, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

5 GÜN SÜRECEK

Öte yandan Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi. 

Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi. 

Diyarbakır ve Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.


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