Meteoroloji'den Marmara için 'sıcak' uyarı

Meteoroloji, Marmara için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu

27 Haziran 2019, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den Marmara için 'sıcak' uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya’nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

'TEDBİRLİ OLUN'

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

AA


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