Meteoroloji'den Marmara için 'sıcak' uyarı
Meteoroloji, Marmara için sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Öğle saatlerinden sonra Sakarya’nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
'TEDBİRLİ OLUN'
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.
AA