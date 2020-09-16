Meteoroloji’den Marmara ve Ege'ye yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri, Marmara ve kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İşte 16 Eylül'de illere göre hava durumu...
16 Eylül 2020, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İllere göre hava durumu
İstanbul °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Ankara °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Antalya °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Zonguldak °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır °C, 38°C
Az bulutlu ve açık