Türkiye Meteorolojiden Marmara’nın batısı için uyarı

Meteorolojiden Marmara’nın batısı için uyarı

Türkiye

Meteorolojiden Marmara’nın batısı için uyarı

Marmara Bölgesi’nin batısında gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

26 Eylül 2020, Cumartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi’nin batısında öğleden sonra etkisini artıracak rüzgarın özellikle Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ’da etkili olacağı öngörülüyor. Gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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