Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

28 Haziran 2019, Cuma 11:45
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Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.

AA

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