Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

YEREL SAĞANAK BEKLENİYOR

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARA DA DİKKAT!

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar belirli aralıklarla lokal sağanak yağmurlar görülecek. Yarın hava 32 derece ve açık. Pazar günü ise tıpkı bugün olduğu gibi lokal sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 29 dereceye düşecek.