Meteoroloji'den o bölge için kritik uyarı: Çığ tehlikesi devam ediyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Yapılan yeni uyarıda, "Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi.
14 Şubat 2022, Pazartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. 15 Şubat Salı günü sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU UYARISI
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 4°C, 8°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı günü sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -18°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -10°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN -9°C, -1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
MARDİN 3°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 17°C
Az bulutlu