Türkiye Meteoroloji'den o bölge için kritik uyarı: Çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji'den o bölge için kritik uyarı: Çığ tehlikesi devam ediyor

Türkiye

Meteoroloji'den o bölge için kritik uyarı: Çığ tehlikesi devam ediyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı. Yapılan yeni uyarıda, "Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyotta çığ tehlikesi bulunmaktadır." denildi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. 15 Şubat Salı günü sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU UYARISI

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 4°C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı günü sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -18°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -9°C, -1°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu

MARDİN 3°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 17°C

Az bulutlu

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