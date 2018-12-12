Meteoroloji'den o bölgeler için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu
Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı.
23.00'E KADAR SÜRECEK
Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarlar, saat 23.00’e kadar sürecek.
DHA