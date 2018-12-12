Meteoroloji'den o bölgeler için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den o bölgeler için 'fırtına' uyarısı Meteoroloji, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu