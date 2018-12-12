Meteoroloji'den o bölgeler için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu

12 Aralık 2018, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den o bölgeler için 'fırtına' uyarısı

Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı.

23.00'E KADAR SÜRECEK

Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarlar, saat 23.00’e kadar sürecek.

DHA

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