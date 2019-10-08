Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU (AA)