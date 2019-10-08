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Meteoroloji'den Orta Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

08 Ekim 2019, Salı 18:47
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Meteoroloji'den Orta Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU (AA)

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