Meteoroloji'den Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

16 Ocak 2020, Perşembe 00:37 Son Güncelleme:
A A
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) esmesinin beklendiği aktarıldı. Rüzgarın yer yer 9 kuvvetinde eserek (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

AA

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Manken Aslı Baş'ın ölüme ilişkin davada karar çıktı