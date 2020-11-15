Türkiye Meteoroloji'den Pazar günü için 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Pazar günü için 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Pazar günü için 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

15 Kasım 2020, Pazar 09:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.

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Sis ve pus görülebilir 

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bursa: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İstanbul: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 19°C Parçalı bulutlu

Antalya: 25°C Parçalı bulutlu

Ankara: 14°C Parçalı bulutlu

Trabzon: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı


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