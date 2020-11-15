Meteoroloji'den Pazar günü için 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.
15 Kasım 2020, Pazar 09:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor.
Sis ve pus görülebilir
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Bursa: 15°C Parçalı ve bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul: 15°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli: 16°C Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 19°C Parçalı bulutlu
Antalya: 25°C Parçalı bulutlu
Ankara: 14°C Parçalı bulutlu
Trabzon: 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı