Türkiye Meteoroloji’den peş peşe aşırı sağanak uyarısı! ‘Yükseklere çıkın’

Meteoroloji’den peş peşe aşırı sağanak uyarısı! ‘Yükseklere çıkın’

Türkiye

Meteoroloji’den peş peşe aşırı sağanak uyarısı! ‘Yükseklere çıkın’

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında riskli illeri sıralayarak uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, ‘Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım’ dedi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda Doğu Karadeniz’de görülecek şiddetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağışlar Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli, Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.



İşte Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için yapılan uyarı:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji yarın için Doğu Karadeniz'e sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İşte CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Hem Avrupa'da hem Avrupa'nın güneyinde bu tür olayların olacağını bekliyorduk ama bu kadar arka arkaya birer hafta aralıklarla sel, su baskını biraz sürpriz oldu aslında Doğu Karadeniz'de. Bir potansiyel enerji birikmesi var doğu Karadeniz üzerinde. Bu enerjinin sönmesi lazım. Onun için de gök gürültülü sağanak yağışları meydana getiriyor bu enerji. Dolayısıyla Samsun'dan Artvin'e kadar olan bölgede yarın, bu gece yarısından itibaren yani Çarşamba sabahına kadar kuvvetli yağış olasılığı gözüküyor.

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Komşumuzda bile var ama Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bu bölgelerde biraz problem olacak gibi gözüküyor. Dere yataklarından yükseklere doğru çıkmaları lazım.

Trabzon, Artvin'de risk var. Toprak doymuş vaziyette suya. Geçirgenliği azaldı. Bu illerde sadece bir gün tehlike var. Bu enerjinin boşalması için de gök gürültülü sağanak yağışlar olacaktır. Yarın bir tehlike var Doğu Karadeniz bölgemizde.

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