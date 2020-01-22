Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Akdeniz’de de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz’de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

TRABZON (AA)