Türkiye Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağış geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AA

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