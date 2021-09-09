Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AA



