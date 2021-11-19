Türkiye Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sıcaklık 8 derece düşecek, kar yağışı...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sıcaklık 8 derece düşecek, kar yağışı...

Türkiye

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Sıcaklık 8 derece düşecek, kar yağışı...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi.

19 Kasım 2021, Cuma 08:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve Sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer Kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARINA DİKKAT: SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre yarın Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.


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