Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın’daki sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bu akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA (AA)