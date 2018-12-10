Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’deki bazı illerde sağanak bekleniyor

10 Aralık 2018, Pazartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın’daki sağanak şeklindeki yağışların etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bu akşam saatlerine kadar sürecek yağışta, ani sel, su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA (AA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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