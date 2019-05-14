Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyılarıyla Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının 2-5 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor. (AA)

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da tüm hafta gökyüzü bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri ise kentte gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22 ila 24 derece arasında değişiyor.

İşte 5 günlük hava durumu:



