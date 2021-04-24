Türkiye Meteoroloji'den sağanak uyarısı, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat!

Türkiye

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den paylaşılan son dakika bilgisine göre Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

24 Nisan 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi ne olacak?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Rauf Tamer
‘Talip ve öneri...’
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatma Mavi cinayetinde şok eden detay: Cinayetin sebebi 5 bin liraymış!