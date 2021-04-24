Meteoroloji'den sağanak uyarısı, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji'den paylaşılan son dakika bilgisine göre Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
24 Nisan 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Çok bulutlu hava öngörülen bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgede, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklenmesi nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısı ile zamanla genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı