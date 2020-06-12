Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
Ankara’nın güney ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
12 Haziran 2020, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara’nın güney ve doğu ilçelerinde (Mamak, Elmadağ, Bala ve Kalecik) gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AA
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