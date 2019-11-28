Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün için sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün (29 Kasım Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Bursa da ise bugün sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına esmesi öngörülüyor.

Söz konusu bölgelerde de ulaşımdaki aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bir uyarı da AKOM'dan geldi

Fırtına uyarısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Birimi'nden (AKOM) de açıklama yapıldı.

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Lodos yönlü rüzgârın bugün sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

''İstanbul'da Pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgârlar nedeni ile 16-18 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.''

AA