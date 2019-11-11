Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün (12 Kasım Salı) ülkenin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Yer yer pus ve sis bekleniyor

Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve bugün sabah saatlerinde ise Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Edirne'de sis etkili olmuştu

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sis sabaha karşı etkisini artırmış, sis yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini olumsuz yönde etkilemişti.

Meriç ve Tunca nehirlerinin geçtiği bölgelerde ve çukur alanlarda görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Selimiye Camisi'nde sis manzarası

Sisle örtülen anıtsal yapılar görüntüleriyle dikkati çekti.

Tarihi köprülerin yanı sıra sis, Selimiye Camisi'nde de güzel görüntü oluşturdu.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Kubbesine kadar örtülü sisi minareleri ile delen cami, izleyenleri büyüledi.

AA