Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji bugün için hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre yurt geneli sıcak havanın etkisinde.
Sıcaklık Marmara'da 36 derecenin üzerine çıkıyor. Antalya'da ise hava sıcaklığının 39 derece olması bekleniyor. Karadeniz'de ise sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Karadeniz'in doğusunda bulutlar yoğunlaşıyor ve Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'de sağanak yağış bekleniyor.
Yarın ve cuma günü de Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkisini gösterecek.