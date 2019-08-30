Meteoroloji'den yapılan son uyarıya göre Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon ve Artvin'de etkili olacak. Yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA DA SICAKLIK AZALIYOR

Marmara ve Ege’de bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık birkaç derecelik azalma bekleniyor.

DOĞU'DAKİ 6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan’da, öğleden itibaren ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan’da yer yer etkili olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 8, Kars’ta 9, Erzurum ve Ağrı’da 12, Erzincan’da 17 ve Iğdır’da 19 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklık Iğdır ve Erzincan’da 33, Ağrı’da 31, Kars ile Erzurum’da 29 ve Ardahan’da 25 derece olacak.

AA