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Türkiye Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye, Artvin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

25 Nisan 2020, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

AA

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